LIVE Ginnastica artistica, Europei 2022 in DIRETTA: Italia lanciata verso l’oro! Le Fate dominano, apoteosi nel mirino (Di sabato 13 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.20 Apre Jennifer Gadirova. 15.18 L’Italia schiera Martina Maggio, Alice D’Amato, Asia D’Amato. La Gran Bretagna replica con Jennifer Gadirova, Alice Kinsella, Jessica Gadirova. 15.16 Ora l’ultima rotazione: Italia e Gran Bretagna al corpo libero, le azzurre hanno ampio margine, tre punti sono un’enormità su questo esercizio. Basterà non pastrugnare. L’oro è nel mirino, le Fate sono a un passo dalla consacrazione. L’Italia ha vinto gli Europei soltanto a Volos nel 2006. 15.15 CLASSIFICA PRIMA DELL’ULTIMA ROTAZIONE. Italia al comando con 124.531, Gran Bretagna seconda con 121.432. Germania terza con 117.498, appena davanti a una superlativa Ungheria (117.030). La Francia è sprofondata al ... Leggi su oasport (Di sabato 13 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.20 Apre Jennifer Gadirova. 15.18 L’schiera Martina Maggio, Alice D’Amato, Asia D’Amato. La Gran Bretagna replica con Jennifer Gadirova, Alice Kinsella, Jessica Gadirova. 15.16 Ora l’ultima rotazione:e Gran Bretagna al corpo libero, le azzurre hanno ampio margine, tre punti sono un’enormità su questo esercizio. Basterà non pastrugnare. L’oro è nel, lesono a un passo dalla consacrazione. L’ha vinto glisoltanto a Volos nel 2006. 15.15 CLASSIFICA PRIMA DELL’ULTIMA ROTAZIONE.al comando con 124.531, Gran Bretagna seconda con 121.432. Germania terza con 117.498, appena davanti a una superlativa Ungheria (117.030). La Francia è sprofondata al ...

