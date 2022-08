LIVE Ginnastica artistica, Europei 2022 in DIRETTA: Italia in testa dopo il volteggio, 2 decimi sulla Gran Bretagna (Di sabato 13 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.23 L’Italia tra poco andrà alle parallele. Le azzurre hanno un punto di forza in questo attrezzo, sarà una rotazione cruciale nel testa a testa con la Gran Bretagna. Sarebbe importante prendere del margine prima dell’insidiosa trave dove può succedere di tutto. 14.22 Mancano un paio di esercizi alla trave per finire la prima rotazione. 14.21 Infatti un pesantissimo 14.300 della tedesca Ellie Seitz. 14.20 Intanto il 14.266 di Charpy sugli staggi. Ellie Seitz è stata superba alle parallele, boato del suo pubblico. 14.19 La rotazione dell’Italia al volteggio può considerarsi positiva. Rimarchevole l’esecuzione di Alice D’Amato, Asia ha fatto il suo, Martina Maggio paga quattro ... Leggi su oasport (Di sabato 13 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.23 L’tra poco andrà alle parallele. Le azzurre hanno un punto di forza in questo attrezzo, sarà una rotazione cruciale nelcon la. Sarebbe importante prendere del margine prima dell’insidiosa trave dove può succedere di tutto. 14.22 Mancano un paio di esercizi alla trave per finire la prima rotazione. 14.21 Infatti un pesantissimo 14.300 della tedesca Ellie Seitz. 14.20 Intanto il 14.266 di Charpy sugli staggi. Ellie Seitz è stata superba alle parallele, boato del suo pubblico. 14.19 La rotazione dell’alpuò considerarsi positiva. Rimarchevole l’esecuzione di Alice D’Amato, Asia ha fatto il suo, Martina Maggio paga quattro ...

