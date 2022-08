LIVE Ginnastica artistica, Europei 2022 in DIRETTA: c’è la Finale a squadre! Fate per l’impresa, gli ordini di rotazione (Di sabato 13 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della gara – La formazione dell’Italia – Gli ordini di rotazione Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Finale a squadre degli Europei 2022 di Ginnastica artistica. L’Italia vuole recitare il ruolo della grande protagonista all’OlympiaHalle di Monaco, l’obiettivo è ben chiaro e le azzurre non si sono nascoste dietro a un dito: conquistare la medaglia d’oro nella gara per eccellenza, quella che premia il movimento di un’intera Nazione. Le Fate vogliono consacrarsi in tutto e per tutto: dopo essersi messe al collo il bronzo ai Mondiali 2019 e dopo aver sfiorato il podio alle Olimpiadi di Tokyo 2020, si insegue l’apoteosi ... Leggi su oasport (Di sabato 13 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa presentazione della gara – La formazione dell’Italia – GlidiBuongiorno e benvenuti alladellaa squadre deglidi. L’Italia vuole recitare il ruolo della grande protagonista all’OlympiaHalle di Monaco, l’obiettivo è ben chiaro e le azzurre non si sono nascoste dietro a un dito: conquistare la medaglia d’oro nella gara per eccellenza, quella che premia il movimento di un’intera Nazione. Levogliono consacrarsi in tutto e per tutto: dopo essersi messe al collo il bronzo ai Mondiali 2019 e dopo aver sfiorato il podio alle Olimpiadi di Tokyo 2020, si insegue l’apoteosi ...

Nuotomania : DA OASPORT - #Artistica #Canottaggio #Ciclismo LIVE Europei 2022, liveblog 13 agosto in DIRETTA: Paltrinieri, Pilat… - infoitsport : LIVE Ginnastica artistica, Europei 2022 in DIRETTA - zazoomblog : LIVE Ginnastica artistica Europei 2022 in DIRETTA: ASIA D’AMATO CAMPIONESSA D’EUROPA! Oro mitologico Martina Maggio… - zazoomblog : LIVE Ginnastica artistica Europei 2022 in DIRETTA: ASIA D’AMATO CAMPIONESSA D’EUROPA! Oro mitologico Martina Maggio… - zazoomblog : LIVE Ginnastica artistica Europei 2022 in DIRETTA: scocca l’ora dell’Italia! Fate all’assalto in qualifica -… -