LIVE Ginnastica artistica, Europei 2022 in DIRETTA: CAMPIONESSE D'EUROPA! Italia padrona di tutto, le Fate si consacrano (Di sabato 13 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie a tutti per averci seguito nel corso di questo pomeriggio. L'Italia E' CAMPIONESSA D'EUROPA. LE Fate HANNO VINTO LA GARA A SQUADRE. Restate con noi per cronaca, pagelle, dichiarazioni, video, analisi. Buon proseguimento di giornata e appuntamento a domani (ore 14.30) con le Finali di Specialità. 15.52 Domani le Finali di Specialità per una nuova abbuffata, vedremo chi effettivamente scenderà in pedana. E ora non nascondiamoci: il mirino è puntato verso i Mondiali di fine ottobre, per provare a battere USA e Cina e regalarsi una nuova magia. Poi verso le Olimpiadi di Parigi 2024… 15.50 Continua a suonare l'Inno di Mameli dopo il trionfo di Asia D'Amato nel concorso generale con il bronzo di Martina Maggio. Ieri si erano imposte le juniores nella gara a squaddre. DOMINIAMO ...

