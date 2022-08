LIVE Ciclismo su pista, Europei 2022 in DIRETTA: Vece, Guazzini e Moro medaglia di bronzo! Plebani si gioca l’oro! (Di sabato 13 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.34 Davide Plebani affornta il tedesco Nicolas Heinrich: finale per l’oro nell’inseguimento individuale maschile. 19.32 medaglia DI BRONZO PER MANLIO Moro!!! SI DIFENDE DALLA RIMONTA DI TANFIELD! 4:15.362 il suo tempo: batte di un decimo e mezzo il suo avversario! 19.31 Ultimo chilometro! Moro è un metronomo: sempre mezzo secondo il vantaggio. Identico il passo dei due uomini in pista. 19.30 Rimane costante appena sopra il mezzo secondo il margine di Moro dopo due chilometri. 19.29 Mezzo secondo di vantaggio per Manlio Moro dopo il primo chilometro. 19.28 Grande partenza per Moro che ha ai 500 metri tre decimi e mezzo di vantaggio su Tanfield. 19.26 PARTE LA FINALE PER IL ... Leggi su oasport (Di sabato 13 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.34 Davideaffornta il tedesco Nicolas Heinrich: finale per l’oro nell’inseguimento individuale maschile. 19.32DI BRONZO PER MANLIO!!! SI DIFENDE DALLA RIMONTA DI TANFIELD! 4:15.362 il suo tempo: batte di un decimo e mezzo il suo avversario! 19.31 Ultimo chilometro!è un metronomo: sempre mezzo secondo il vantaggio. Identico il passo dei due uomini in. 19.30 Rimane costante appena sopra il mezzo secondo il margine didopo due chilometri. 19.29 Mezzo secondo di vantaggio per Manliodopo il primo chilometro. 19.28 Grande partenza perche ha ai 500 metri tre decimi e mezzo di vantaggio su Tanfield. 19.26 PARTE LA FINALE PER IL ...

