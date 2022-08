LIVE Ciclismo su pista, Europei 2022 in DIRETTA: Vece e Guazzini medaglia di bronzo! Moro e Plebani in corsa per bronzo e oro (Di sabato 13 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.04 Vince Dornbach la prima manche! Il tedesco parte da dietro, prende la scia e trova lo spazio per il sorpasso! 19.02 Terzo quarto di finale tra il francese Vigier e il tedesco Dornbach. 19.00 Turnbull vince a sorpresa gara-1! Affronta la volata in testa e fa fare molta strada al polacco. 18.58 Seconda sfida tra il polacco Rudyk e il britannico Turnbull. 18.56 Jack Carlin vince gara-1 contro l’ungherese Szalontay. 18.52 Sta per cominciare gara-1 dei quarti di finale dello sprint individuale maschile. 18.48 Inno tedesco che risuona per Emma Hinze. 18.43 Sale sul podio e si prende una bellissima medaglia di bronzo Miriam Vece che è andata davvero ad un passo dall’argento. 18.39 Adesso le premiazioni dell’inseguimento individuale femminile e della time trail ... Leggi su oasport (Di sabato 13 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.04 Vince Dornbach la prima manche! Il tedesco parte da dietro, prende la scia e trova lo spazio per il sorpasso! 19.02 Terzo quarto di finale tra il francese Vigier e il tedesco Dornbach. 19.00 Turnbull vince a sorpresa gara-1! Affronta la volata in testa e fa fare molta strada al polacco. 18.58 Seconda sfida tra il polacco Rudyk e il britannico Turnbull. 18.56 Jack Carlin vince gara-1 contro l’ungherese Szalontay. 18.52 Sta per cominciare gara-1 dei quarti di finale dello sprint individuale maschile. 18.48 Inno tedesco che risuona per Emma Hinze. 18.43 Sale sul podio e si prende una bellissimadiMiriamche è andata davvero ad un passo dall’argento. 18.39 Adesso le premiazioni dell’inseguimento individuale femminile e della time trail ...

