LIVE Ciclismo su pista, Europei 2022 in DIRETTA: Plebani momentaneamente in testa all’inseguimento. Vittoria Guazzini correrà per il bronzo. Miriam Vece vola in finale nei 500 m (Di sabato 13 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.14 Ed è un super Davide Plebani a Monaco! L’azzurro va in testa con oltre 3” di vantaggio su Megens! 4.12.412 il suo tempo! Con questo crono non è impossibile sognare di entrare nei primi quattro. 13.11 Questi al momento i tempi che permetterebbero ai corridori di accedere alla lotta medaglie: Brian Megens (NED) – 4.15.640 Kacper Majewski (POL) – 4:18.864 Thibaut Bernard (BEL) – 4:19.761 Robin Skivild (DEN) – 4:21.803 13.08 La seconda piazza viene ora conquistata dal polacco Kacper Majewski che completa il suo inseguimento in 4:18.864. Quarta piazza per il danese Robin Skivild che con il suo 4:21.803 scalza Tabellion dalla lotta medaglie. Nella prossima batteria scenderà in pista Plebani. 12.59 Il belga Thibaut Bernard si inserisce al ... Leggi su oasport (Di sabato 13 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.14 Ed è un super Davidea Monaco! L’azzurro va incon oltre 3” di vantaggio su Megens! 4.12.412 il suo tempo! Con questo crono non è impossibile sognare di entrare nei primi quattro. 13.11 Questi al momento i tempi che permetterebbero ai corridori di accedere alla lotta medaglie: Brian Megens (NED) – 4.15.640 Kacper Majewski (POL) – 4:18.864 Thibaut Bernard (BEL) – 4:19.761 Robin Skivild (DEN) – 4:21.803 13.08 La seconda piazza viene ora conquistata dal polacco Kacper Majewski che completa il suo inseguimento in 4:18.864. Quarta piazza per il danese Robin Skivild che con il suo 4:21.803 scalza Tabellion dalla lotta medaglie. Nella prossima batteria scenderà in. 12.59 Il belga Thibaut Bernard si inserisce al ...

