LIVE Ciclismo su pista, Europei 2022 in DIRETTA: Plebani medaglia d’argento! Bronzo per Vece, Guazzini e Moro. Ora Paternoster nell’eliminazione (Di sabato 13 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.54 Eliminata la portoghese Campos. 19.53 Quanto ha rischiato Paternoster! L’azzurra risale all’ultimo, fuori l’ucraina Fedotova. 19.52 Risalgono in sella subito le atlete. 19.51 Caduta! Tre atlete coinvolte: neutralizzazione della gara. 19.50 Comincia l’eliminazione! 19.49 Letizia Paternoster si presenta con la divisa iridata, simbolo della campionessa del mondo. 19.47 Penultima gara di giornata, l’eliminazione femminile. Al via per i colori italiani Letizia Paternoster con grandi ambizioni. 19.44 Passa Vigier! Il francese prende l’interno e non basta la rimonta finale di Dornbach. 19.42 Sfida decisiva tra Vigier e Dornbach che vale la semifinale nella sprint maschile. 19.39 ARGENTO Plebani! Il bergamasco accusa lo sforzo patito nella prima ... Leggi su oasport (Di sabato 13 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.54 Eliminata la portoghese Campos. 19.53 Quanto ha rischiato! L’azzurra risale all’ultimo, fuori l’ucraina Fedotova. 19.52 Risalgono in sella subito le atlete. 19.51 Caduta! Tre atlete coinvolte: neutralizzazione della gara. 19.50 Comincia l’eliminazione! 19.49 Letiziasi presenta con la divisa iridata, simbolo della campionessa del mondo. 19.47 Penultima gara di giornata, l’eliminazione femminile. Al via per i colori italiani Letiziacon grandi ambizioni. 19.44 Passa Vigier! Il francese prende l’interno e non basta la rimonta finale di Dornbach. 19.42 Sfida decisiva tra Vigier e Dornbach che vale la semifinale nella sprint maschile. 19.39 ARGENTO! Il bergamasco accusa lo sforzo patito nella prima ...

