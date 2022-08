LIVE Ciclismo su pista, Europei 2022 in DIRETTA: Plebani in finale per l’oro, Moro per il bronzo! Guazzini e Vece si giocheranno una medaglia nel pomeriggio (Di sabato 13 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.42 Che Italia nell’inseguimento individuale maschile! Davide Plebani si giocherà l’oro con il tedesco Heinrich, apparso di un LIVEllo superiore. Manlio Moro disputerà inVece la finale per il bronzo contro il britannico Tanfield. Un grande successo per i colori azzurri! 13.40 Il tedesco Nicolas Heinrich chiude col miglior tempo, ma il britannico Charlie Tanfield non riesce a superare Plebani. L’AZZURRO È IN finale PER l’oro! 13.37 Ricordiamo che il regolamento per l’inseguimento individuale prevede che i migliori due tempi delle qualificazioni si giocheranno la finale per l’oro. Terzo e quarto quella per il ... Leggi su oasport (Di sabato 13 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.42 Che Italia nell’inseguimento individuale maschile! Davidesi giocheràcon il tedesco Heinrich, apparso di unllo superiore. Manliodisputerà inlaper il bronzo contro il britannico Tanfield. Un grande successo per i colori azzurri! 13.40 Il tedesco Nicolas Heinrich chiude col miglior tempo, ma il britannico Charlie Tanfield non riesce a superare. L’AZZURRO È INPER! 13.37 Ricordiamo che il regolamento per l’inseguimento individuale prevede che i migliori due tempi delle qualificazioni silaper. Terzo e quarto quella per il ...

zazoomblog : LIVE Ciclismo su pista Europei 2022 in DIRETTA: Plebani momentaneamente in testa all’inseguimento. Vittoria Guazzin… - zazoomblog : LIVE Europei 2022 liveblog 13 agosto in DIRETTA: primo oro dal canottaggio! Bene Vece nel ciclismo su pista -… - infoitsport : LIVE Ciclismo su pista, Europei 2022 in DIRETTA: si parte con la sprint al maschile - zazoomblog : LIVE Ciclismo su pista Europei 2022 in DIRETTA: si parte con la sprint al maschile. Pronti Napolitano e Bianchi -… - RSIsport : ?????? European Championships da Monaco 18h00 Ciclismo su pista -