LIVE Ciclismo su pista, Europei 2022 in DIRETTA: Miriam Vece vola in finale, Matteo Bianchi agli ottavi della sprint (Di sabato 13 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.33 In questa prova regolamento semplicissimo: i migliori due tempi valgono la finale per l’oro, terzo e quarto la finale per il bronzo. 11.31 Primo tempo da segnalare quello dell’elvetica Liechti, 3:43.075. 11.28 Guazzini inserita nella quinta batteria, Zanardi nella settima. Iniziano ora le qualificazioni. 11.22 Matteo Bianchi se la vedrà negli ottavi di finale contro il britannico Jack Carlin, miglior crono delle qualificazioni. Mission impossible per l’azzurro, bravo già ad arrivare fin qui. 11.20 La prossima gara in scena, tra qualche minuto, sarà la qualificazione dell’inseguimento individuale al femminile. Per l’Italia in gara Vittoria Guazzini e Silvia Zanardi. 11.15 Eccezionale ... Leggi su oasport (Di sabato 13 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.33 In questa prova regolamento semplicissimo: i migliori due tempi valgono laper l’oro, terzo e quarto laper il bronzo. 11.31 Primo tempo da segnalare quello dell’elvetica Liechti, 3:43.075. 11.28 Guazzini inserita nella quinta batteria, Zanardi nella settima. Iniziano ora le qualificazioni. 11.22se la vedrà neglidicontro il britannico Jack Carlin, miglior crono delle qualificazioni. Mission impossible per l’azzurro, bravo già ad arrivare fin qui. 11.20 La prossima gara in scena, tra qualche minuto, sarà la qualificazione dell’inseguimento individuale al femminile. Per l’Italia in gara Vittoria Guazzini e Silvia Zanardi. 11.15 Eccezionale ...

