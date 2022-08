LIVE Ciclismo su pista, Europei 2022 in DIRETTA: in pista gli uomini dell’inseguimento. Vittoria Guazzini correrà per il bronzo. Miriam Vece vola in finale nei 500 m (Di sabato 13 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.48 Ricordiamo che il regolamento per l’inseguimento individuale prevede che i migliori due tempi delle qualificazioni si giocheranno la finale per l’oro. Terzo e quarto quella per il bronzo. Per tutti gli altri la competizione si fermerà qui. 12.45 Non cambiano le posizioni di testa dopo la terza batteria. Il belga Brent Van Mulders è quarto ad oltre 12” di distanza da Megens. Ancora più dietro l’israeliano Vladislav Logionov. 12.38 Il neerlandese Brian Megens abbassa subito il tempo sui 4000 metri. 4.15.640 per lui che passa in testa, mentre il portoghese Daniel Dias va alle spalle anche di Tabellion. 12.31 Il francese Valentin Tabellion è il primo a scendere in pista. Il suo tempo è un 4:22.389 che può servire come primo riferimento. 12.26 ... Leggi su oasport (Di sabato 13 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.48 Ricordiamo che il regolamento per l’inseguimento individuale prevede che i migliori due tempi delle qualificazioni si giocheranno laper l’oro. Terzo e quarto quella per il. Per tutti gli altri la competizione si fermerà qui. 12.45 Non cambiano le posizioni di testa dopo la terza batteria. Il belga Brent Van Mulders è quarto ad oltre 12” di distanza da Megens. Ancora più dietro l’israeliano Vladislav Logionov. 12.38 Il neerlandese Brian Megens abbassa subito il tempo sui 4000 metri. 4.15.640 per lui che passa in testa, mentre il portoghese Daniel Dias va alle spalle anche di Tabellion. 12.31 Il francese Valentin Tabellion è il primo a scendere in. Il suo tempo è un 4:22.389 che può servire come primo riferimento. 12.26 ...

