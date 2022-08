LIVE Ciclismo su pista, Europei 2022 in DIRETTA: caduta paurosa per Paternoster, gara sospesa (Di sabato 13 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.13 Marco Villa, c.t. della nazionale di Ciclismo su pista, ai microfoni di Rai Sport: “Era un po’ confusa, ma mi chiamava Marco. Parlava tranquillamente, le faceva male un po’ la spalla”. 20.11 Viene portata via in barella Letizia Paternoster fra gli applausi di tutto il pubblico. 20.09 Silenzio totale nel velodromo di Monaco di Baviera. C’è grande preoccupazione e apprensione. 20.06 Si tocca la clavicola Letizia Paternoster che ha avuto problemi respiratori immediatamente dopo alla caduta. 20.03 E’ stata immobilizzata la colonna vertebrale di Paternoster che è sempre seduta a terra: muove le gambe ed è cosciente. 20.01 gara sospesa: oltre a Paternoster ... Leggi su oasport (Di sabato 13 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.13 Marco Villa, c.t. della nazionale disu, ai microfoni di Rai Sport: “Era un po’ confusa, ma mi chiamava Marco. Parlava tranquillamente, le faceva male un po’ la spalla”. 20.11 Viene portata via in barella Letiziafra gli applausi di tutto il pubblico. 20.09 Silenzio totale nel velodromo di Monaco di Baviera. C’è grande preoccupazione e apprensione. 20.06 Si tocca la clavicola Letiziache ha avuto problemi respiratori immediatamente dopo alla. 20.03 E’ stata immobilizzata la colonna vertebrale diche è sempre seduta a terra: muove le gambe ed è cosciente. 20.01: oltre a...

