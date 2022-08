LIVE Canottaggio | Europei 2022 in DIRETTA | straordinario oro del quattro di coppia maschile! Italia che sale a quota tre

zazoomblog : LIVE Canottaggio Europei 2022 in DIRETTA: l’Italia è d’oro con Perini ed il quattro di coppia pesi leggeri maschile… - zazoomblog : LIVE Europei 2022 liveblog 13 agosto in DIRETTA: primo oro dal canottaggio! Bene Vece nel ciclismo su pista -… - OA_Sport : Oggi si assegnano le prime medaglie agli Europei di canottaggio, seguile con la nostra DIRETTA LIVE - RSIsport : ???????? Oggi alla RSI ????????? Nuoto, Europei di Roma 09h00 batterie A seguire ?????? European Championships da Monaco C… - Nuotomania : DA OASPORT - #Artistica #Canottaggio #Ciclismo LIVE Europei 2022, liveblog 13 agosto in DIRETTA: Paltrinieri, Pilat… -

OA Sport

9.54 Ora è il turno di Gabriel Soares, già in acqua! Con lui lo spagnolo Gutierrez Garcia, lo sloveno Hrvat, il danese Lind, l'austriaco Schoeberl ed il norvegese Soedal. 9.53 Posizioni confermate: ...CALENDARIO EUROPEAN CHAMPIONSHIPS DI OGGI E ITALIANI IN GARA CALENDARIO EUROPEI NUOTO DI OGGI E ITALIANI IN GARA LIVE Canottaggio, Europei 2022 in DIRETTA: Soares accede alla finale del singolo pesi leggeri! Il sabato italiano dei Campionati Europei multi sport di Monaco di Baviera si apre con una medaglia d’oro. Nel canottaggio Antonio Vicino, Martino Goretti, Niels Torre e Patrick Rocek trionfano nel qu ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...