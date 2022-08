LIVE Canottaggio, Europei 2022 in DIRETTA: Perini ed il quattro di coppia pesi leggeri maschile regalano due ori all’Italia (Di sabato 13 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:31 Ultimo atto del quattro senza maschile. La lotta per le medaglie questa volta vede impegnati gli equipaggi di Svizzera, Romania, Gran Bretagna, Olanda, Polonia ed Ucraina. 12:28 Si torna sulle sponde del lago che ospita le gare. Premiazione del due senza maschile con il podio composto da Romania, Gran Bretagna e Spagna. 12:25 Ed è oro per la Gran Bretagna, che vince la finalissima del quattro senza femminile. Long, McKellar, Redgrave e Shorten chiudono la gara con il crono di 6:50.92. Argento Irlanda, bronzo Romania. 12:23 500 metri al traguardo. Gran Bretagna saldamente al comando con oltre tre secondi di margine sull’Irlanda. Bagarre per il bronzo con Romania, Olanda e Danimarca vicinissime. 12:20 Passaggio a metà gara della finale del ... Leggi su oasport (Di sabato 13 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12:31 Ultimo atto delsenza. La lotta per le medaglie questa volta vede impegnati gli equipaggi di Svizzera, Romania, Gran Bretagna, Olanda, Polonia ed Ucraina. 12:28 Si torna sulle sponde del lago che ospita le gare. Premiazione del due senzacon il podio composto da Romania, Gran Bretagna e Spagna. 12:25 Ed è oro per la Gran Bretagna, che vince la finalissima delsenza femminile. Long, McKellar, Redgrave e Shorten chiudono la gara con il crono di 6:50.92. Argento Irlanda, bronzo Romania. 12:23 500 metri al traguardo. Gran Bretagna saldamente al comando con oltre tre secondi di margine sull’Irlanda. Bagarre per il bronzo con Romania, Olanda e Danimarca vicinissime. 12:20 Passaggio a metà gara della finale del ...

