LIVE Canottaggio, Europei 2022 in DIRETTA: oro di Perini nel paracanottaggio, Soares e doppio senior maschile in finale continentale! (Di sabato 13 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:09 Davvero straordinaria la prova dell’atleta del Circolo Canottieri Aniene, un assolo dal primo all’ultimo metro. Passiamo alla finale del PR1 femminile, ultimo evento del paraCanottaggio. In acqua Samuel (ISR), Diening (GER), Skarstein (NOR), e Sheremet (UKR). 11.05 OROOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! OROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! VITTORIA DI GIACOMO Perini CHE DOMINA IN 9.38.48! Secondo Polianskyi in 9.46.44, terzo Pritchard in 9.53.75. 11.00 Perini è ai 1000 metri, ha quasi quattro secondi di vantaggio su Pritchard e più di cinque su Polianskyi! 10.53 Ora è il momento delle finali: si comincia con il paraCanottaggio, subito una chance per l’Italia con Giacomo Perini nella finale ... Leggi su oasport (Di sabato 13 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11:09 Davvero straordinaria la prova dell’atleta del Circolo Canottieri Aniene, un assolo dal primo all’ultimo metro. Passiamo alladel PR1 femminile, ultimo evento del para. In acqua Samuel (ISR), Diening (GER), Skarstein (NOR), e Sheremet (UKR). 11.05 OROOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! OROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! VITTORIA DI GIACOMOCHE DOMINA IN 9.38.48! Secondo Polianskyi in 9.46.44, terzo Pritchard in 9.53.75. 11.00è ai 1000 metri, ha quasi quattro secondi di vantaggio su Pritchard e più di cinque su Polianskyi! 10.53 Ora è il momento delle finali: si comincia con il para, subito una chance per l’Italia con Giacomonella...

