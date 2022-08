LIVE Canottaggio, Europei 2022 in DIRETTA: l’otto maschile agguanta il bronzo al fotofinish! Italia a quota tre ori e due bronzi (Di sabato 13 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:49 Chiudiamo qui anche la nostra DIRETTA LIVE scritta di questa splendida mattinata degli Europei di Canottaggio 2022. Appuntamento a domani con gli ultimi atti della manifestazione continentale. Grazie per averci seguito. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di giornata. 13:47 Si è conclusa dunque anche la terza giornata degli Europei di Canottaggio 2022. A Monaco di Baviera (Germania) l’Italia si è ben disimpegnata conquistando tre medaglie d’oro e due di bronzo. Successi importanti per Giacomo Perini (PR1), quattro di coppia pesi leggeri maschile, e quattro di coppia maschile. Domani ... Leggi su oasport (Di sabato 13 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:49 Chiudiamo qui anche la nostrascritta di questa splendida mattinata deglidi. Appuntamento a domani con gli ultimi atti della manifestazione continentale. Grazie per averci seguito. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di giornata. 13:47 Si è conclusa dunque anche la terza giornata deglidi. A Monaco di Baviera (Germania) l’si è ben disimpegnata conquistando tre medaglie d’oro e due di. Successi importanti per Giacomo Perini (PR1), quattro di coppia pesi leggeri, e quattro di coppia. Domani ...

