L’Italia in lutto | è morto Piero Angela Il figlio Alberto | “Buon viaggio | papà” L’ultimo messaggio

È morto all'età di 93 anni Piero Angela. Il decano dei conduttori televisivi, maestro della divulgazione scientifica in tv, è scomparso a Roma. La notizia è stata confermata dal figlio, Alberto Angela, sui profili social: «Buon viaggio papà», ha scritto Alberto, a sua volta conduttore tv. Piero Angela, L'ultimo messaggio Nei giorni scorsi Piero Angela, giornalista divulgatore di alta qualità e decano dell'Azienda, ha voluto lasciare al sito Internet del suo programma SuperQuark L'ultimo messaggio di saluto ai telespettatori: «Cari amici, mi spiace non essere più con voi dopo 70 anni ...

