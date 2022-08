(Di sabato 13 agosto 2022) Dagli occhi della tigre alladel: Enricocon il suolascia perplessiglidem (basta andare sui social per leggere commenti perplessi dei militanti). Pare una tattica singolare, infatti, quella di copiare sfacciatamente Giorgia Meloni. Unache ha annunciato alla direzione del Pd questa mattina. «io ho fatto unin tre– ha detto– che dice l’Europa che noi vogliamo, che per noi non è il cambio di marcia, non è rinnegare il nostro passato ma la continuità con la nostra storia e i nostri valori». LEGGIMeloni alla Faz: «Un fondo di solidarietà della Ue per compensare i danni delle sanzioni» La Corte ...

SecolodItalia1 : Letta tenta la mossa del pappagallo: sul suo video in tre lingue ironizzano anche gli elettori Pd… - infoitinterno : Letta risponde a Meloni con un altro filmato in 3 lingue: «Tenta di nascondere la verità» - lacittanews : Enrico Letta risponde a Giorgia Meloni con un video, diffuso dal Pd su Facebook e destinato alla stampa internazion… - Straccia2 : RT @francofontana43: Letta e Bonino strappano Cottarelli a Calenda e lanciano un surrogato dell’Agenda Draghi. Poi, da bravo cerchiobottist… - Ema_Olmi : RT @francofontana43: Letta e Bonino strappano Cottarelli a Calenda e lanciano un surrogato dell’Agenda Draghi. Poi, da bravo cerchiobottist… -

In un altro titolo, sempre in prima pagina, il giornale fondato da Giuliano Ferraratuttavia ... O l'allarme lanciato più o meno maliziosamente dal segretario del Pd Enricoe tradotto dalla ...La Russa cogliendo la palla al balzodi spaccare il fronte opposto (come a taccuini chiusi ... Riavvolgendo il nastro dunque la nota congiunta andrebbeinforcando le lenti della tattica: un ...(AGR) di Ruggero Cametti Tutta l 'attenzione dei giornali e dei media, mentre si accendono i toni della campagna elettorale, in questi giorni e' rivolta al tira e molla, a distanza, tra Letta, Calenda ...Come sempre, la destra italiana sta interpretando il ruolo del capro espiatorio, sta giocando la carta del vittimismo», ha poi detto in inglese. Poi, in meno di cinque minuti, elenca tutte le controve ...