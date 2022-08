Letta in un video in tre lingue: 'Noi europeisti, Meloni ha alleanze pericolose" (Di sabato 13 agosto 2022) Il segretario dem Enrico Letta gira un video destinato alla stampa internazionale in cui rammenta "le pericolose alleanze europee di Giorgia Meloni, i voti contro il Next Generation Eu del gruppo ... Leggi su globalist (Di sabato 13 agosto 2022) Il segretario dem Enricogira undestinato alla stampa internazionale in cui rammenta "leeuropee di Giorgia, i voti contro il Next Generation Eu del gruppo ...

Giorgiolaporta : @sbonaccini Ecco il video di #Berlusconi che minaccia #Mattarella. Ah no scusi questo e #DiMaio, candidato di… - ItaliaViva : Per evitare un governo tutto di destra ci sono due modi, o dare retta a Letta che aumenta le tasse e aiuta Meloni o… - ItaliaViva : Dovremmo parlare meno di simboli e più di inflazione, perché la gente non arriva più in fondo al mese. #Letta ha a… - Alex18375426 : RT @Giorgiolaporta: @sbonaccini Ecco il video di #Berlusconi che minaccia #Mattarella. Ah no scusi questo e #DiMaio, candidato di #Letta e… - rominapetrini2 : RT @AGTW_it: Elezioni, #Letta: «Queste destre vogliono far tornare indietro l'#Italia» #ElezioniPolitiche22 -