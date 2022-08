Letizia Paternoster, paura all’Europeo: caduta a 50 km all’ora. Il c.t. Villa: «Ha picchiato la testa ma è cosciente» (Di sabato 13 agosto 2022) Incidente per la campionessa del mondo su pista, già argento continentale con le compagne venerdì a Monaco. Il commissario tecnico dell’Italia: «Ha male a una spalla, però mi ha riconosciuto e mi ha chiesto le gare di domani. Aspettiamo le lastre» Leggi su corriere (Di sabato 13 agosto 2022) Incidente per la campionessa del mondo su pista, già argento continentale con le compagne venerdì a Monaco. Il commissario tecnico dell’Italia: «Ha male a una spalla, però mi ha riconosciuto e mi ha chiesto le gare di domani. Aspettiamo le lastre»

ItaliaTeam_it : SIIIIIIIII!?????????????????????? Nella finale di #Munich2022 Rachele Barbieri, Silvia Zanardi, Vittoria Guazzini e Let… - Coninews : ?????????????? ?????????????? ??????????????! ?? Che duello contro la Germania in finale! Rachele Barbieri, Silvia Zanardi, Vittoria Gua… - spentOo : come sta Letizia Paternoster? #munich2022 - AlMazza64 : RT @Eurosport_IT: Brutta caduta per la nostra Letizia, che viene portata in ospedale ?????? #EurosportCICLISMO | #Munich2022 - Eurosport_IT : Brutta caduta per la nostra Letizia, che viene portata in ospedale ?????? #EurosportCICLISMO | #Munich2022 -