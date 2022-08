L’EREDITÀ IMMENSA DI PIERO ANGELA, L’UOMO CHE HA PORTATO LA SCIENZA NELLA VITA DI TUTTI (Di sabato 13 agosto 2022) È un po’ come se fosse venuto a mancare uno di casa. Perché in fondo PIERO ANGELA era ormai un volto familiare come quello di un parente, perché a furia di vederlo entrare nelle case direttamente dal piccolo schermo non si poteva fare a meno di considerarlo tale. Avrebbe compiuto 94 anni il prossimo 22 dicembre, ma a poche ore da Ferragosto ha pensato bene di considerare conclusa la sua lunga ed esaustiva esperienza terrena, quella stessa che solo una manciata di settimane fa l’aveva PORTATO ancora una volta davanti alle telecamere per raccontare, in una puntata di Superquark, quanto la sua esperienza in Rai fosse legata a quella di un’altra donna e icona del suo tempo, vale a dire la Regina Elisabetta, fresca di giubileo dei 70 anni dall’insediamento. Un parallelo che, se applicato alla tv italiana, regge certamente il confronto: ... Leggi su sportnews.snai (Di sabato 13 agosto 2022) È un po’ come se fosse venuto a mancare uno di casa. Perché in fondoera ormai un volto familiare come quello di un parente, perché a furia di vederlo entrare nelle case direttamente dal piccolo schermo non si poteva fare a meno di considerarlo tale. Avrebbe compiuto 94 anni il prossimo 22 dicembre, ma a poche ore da Ferragosto ha pensato bene di considerare conclusa la sua lunga ed esaustiva esperienza terrena, quella stessa che solo una manciata di settimane fa l’avevaancora una volta davanti alle telecamere per raccontare, in una puntata di Superquark, quanto la sua esperienza in Rai fosse legata a quella di un’altra donna e icona del suo tempo, vale a dire la Regina Elisabetta, fresca di giubileo dei 70 anni dall’insediamento. Un parallelo che, se applicato alla tv italiana, regge certamente il confronto: ...

LinaPenny1 : RT @daniel_cuello: Oggi disegno Piero per l'ultima volta. Ma niente tristaggini, è sicuramente una perdita immensa, ma ha lasciato un'eredi… - romanoduccio : RT @daniel_cuello: Oggi disegno Piero per l'ultima volta. Ma niente tristaggini, è sicuramente una perdita immensa, ma ha lasciato un'eredi… - ShakeraGatti : RT @daniel_cuello: Oggi disegno Piero per l'ultima volta. Ma niente tristaggini, è sicuramente una perdita immensa, ma ha lasciato un'eredi… - oktocore : RT @daniel_cuello: Oggi disegno Piero per l'ultima volta. Ma niente tristaggini, è sicuramente una perdita immensa, ma ha lasciato un'eredi… - LightsColours : RT @daniel_cuello: Oggi disegno Piero per l'ultima volta. Ma niente tristaggini, è sicuramente una perdita immensa, ma ha lasciato un'eredi… -