Leila | significato e origine del nome

(Di sabato 13 agosto 2022) Ilderiva dal vocabolo arabo ???? (laylah), che vuol dire “notte”, e il suoviene talvolta interpretato come “scura come la notte”. Layla bint Mahdi ibn Sa?d è un personaggio di una storia romantica che fu molto popolare nella Persia e nell’Arabia medievali, quella di Layla e Majnun (o Qays). Ilsi è diffuso nel XIX secolo per vie letterarie, prima tramite alcuni romanzi di lord Byron (come Il Giaurro e Don Giovanni, rispettivamente del 1813 e del 1819), e poi grazie all’opera di Bizet del 1863 I pescatori di perle. In italiano è arrivato nel 1910, con il romanzo di Antonio Fogazzaro, basato sulla fiaba medievale, e ad oggi è attestato prevalentemente nel Centro e nel Settentrione, in particolare in Toscana ed Emilia-Romagna. Negli ultimi anni sembra essere in ...