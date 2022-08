Legittimo il licenziamento di una maestra che si prolunga le ferie senza autorizzazione (Di sabato 13 agosto 2022) Nell'ordinanza in commento la Cassazione civile conferma un principio di diritto importante con il quale emerge la prevalenza del T.U del Pubblico impiego rispetto alle disposizioni contrattuali in materia sanzionatoria, il caso in questione riguarda il licenziamento comminato ad una maestra per aver disatteso l'ordine di servizio del proprio datore di lavoro in merito alla concessione di ferie. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 13 agosto 2022) Nell'ordinanza in commento la Cassazione civile conferma un principio di diritto importante con il quale emerge la prevalenza del T.U del Pubblico impiego rispetto alle disposizioni contrattuali in materia sanzionatoria, il caso in questione riguarda ilcomminato ad unaper aver disatteso l'ordine di servizio del proprio datore di lavoro in merito alla concessione di. L'articolo .

