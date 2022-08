Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi – 13 agosto

(Di sabato 13 agosto 2022) Ledeidiin edicola: Tuttosport, Gazzetta dello Sport e Corriere dello Sport La Gazzetta dello Sport, Il Corriere dello Sport e Tuttosport rappresentano i principaliin Italia. Punto di riferimento ogni giorno tanto per gli addetti ai lavori quanto per gli appassionati di calcio (e non soltanto). Sono decine di migliaia le copie vendute tutte le mattine in edicola ma un’anteprima dei principali contenuti può essere consultata già dalla sera precedente. L'articolo proviene da Calcio News 24.

DiMarzio : La rassegna stampa con le prime pagine dei quotidiani sportivi e non in edicola oggi - GianlucaVasto : News!! Pompei: dai nuovi scavi spuntano le prime 3 pagine dell'agenda Draghi. @EnricoLetta e @CarloCalenda avvistat… - TixiFrnx : RT @romanewseu: Buongiorno giallorossi ???? Ecco le prime pagine dei principali quotidiani sportivi ?? #ASRoma #RomanewsEU - MassimoMoriggi : Le Prime Pagine di Sportpress24 di oggi Sabato 13 Agosto 2022 - CagliariNews24 : Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi – 13 agosto -

Il Post

Feedback positivi per le10di "Diario d'estate,di spettacolo, folclore e tradizioni a Scicli" , il programma estivo stilato dal Comune, che stasera, 13 agosto, continua con il concerto del gruppo '...Al momento non sappiamo se l'aggressione di ieri sia legata in qualche modo alla fatwa , ma sappiamo che la notizia dell'attentato è finita immediatamente sulledi tutte le testate ... Le prime pagine di oggi Ecco le prime pagine della Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport e Tuttosport, i tre maggiori quotidiani sportivi di oggi, sabato 13 agosto 2022."Un mare di gol". Questo il titolo in prima pagina della Gazzetta dello Sport. In una data insolita per il nostro calcio, il 13 di agosto, parte la Serie A.