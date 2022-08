Le nuove beach waves hanno un sapore salato, ecco come si realizzando le "salty waves" le onde più cool del momento (Di sabato 13 agosto 2022) È il momento delle “salty waves”, le “onde salate“ – e parliamo di styling capelli – che stanno spopolando sul web e promettono di conquistare più di una chioma, almeno in vacanza. Se in inverno è difficile rinunciare a phon e piastra, con l’arrivo della bella stagione le onde tra i capelli hanno un’allure decisamente più naturale: ecco come realizzarle. Capelli a onde, come farli guarda le foto ... Leggi su iodonna (Di sabato 13 agosto 2022) È ildelle “”, le “salate“ – e parliamo di styling capelli – che stanno spopolando sul web e promettono di conquistare più di una chioma, almeno in vacanza. Se in inverno è difficile rinunciare a phon e piastra, con l’arrivo della bella stagione letra i capelliun’allure decisamente più naturale:realizzarle. Capelli afarli guarda le foto ...

ElisaGatt : Ho silenziato Jova beach party perché anche se avete ragione, mi avete avuta. La stessa identica discussione ripass… - NewsPrima_it : Nuove polemiche tra Jovanotti e gli ambientalisti #Jovanotti #jovabeachparty2022 #JovaBeachParty #jova #viareggio… - Motor1italia : ?? Al Concorso d'Eleganza di Pebble Beach 2022 vedremo le due nuove Aston Martin, il restyling della Urus e molto al… - Pensier53710222 : @anikeatable Gli aspiranti artisti cercano sempre vesti nuove per sembrare autentici! Il mondo non ha bisogno del… - infoitinterno : 'Jovanotti danneggia l'ambiente e lavora con operai non in regola', nuove accuse al cantante per il Jova Beach Party -