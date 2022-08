Lazio, Sarri risponde a Mourinho: «Per la Roma il secondo posto sarebbe deludente. Noi abbiamo investito» (Di sabato 13 agosto 2022) Il derby della Capitale è già iniziato. E’ bastata la prima conferenza stampa di José Mourinho e i discorsi dello Special One sulle ambizioni della Roma per scatenare la reazione del tecnico laziale Maurizio Sarri. L’allenatore biancoceleste infatti non si è lasciato sfuggire l’occasione per rispondere alle parole del collega, che ha sottolineato come a Trigoria finora siano stati spesi soltanto 7 milioni sul calciomercato (pochi rispetto ai 39 usciti dalle casse di Lotito). Dunque, per Mourinho, parlare di Scudetto in chiave giallorossa sarebbe un’esagerazione. Una deduzione che ha provocato la risposta di Sarri, che ha voluto mettere subito le cose in chiaro nonostante il campionato delle due Romane non sia ancora iniziato: Noi non ... Leggi su open.online (Di sabato 13 agosto 2022) Il derby della Capitale è già iniziato. E’ bastata la prima conferenza stampa di Josée i discorsi dello Special One sulle ambizioni dellaper scatenare la reazione del tecnico laziale Maurizio. L’allenatore biancoceleste infatti non si è lasciato sfuggire l’occasione perre alle parole del collega, che ha sottolineato come a Trigoria finora siano stati spesi soltanto 7 milioni sul calciomercato (pochi rispetto ai 39 usciti dalle casse di Lotito). Dunque, per, parlare di Scudetto in chiave giallorossaun’esagerazione. Una deduzione che ha provocato la risposta di, che ha voluto mettere subito le cose in chiaro nonostante il campionato delle duene non sia ancora iniziato: Noi non ...

