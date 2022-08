Lavoro, per i giovani la tutela dei sindacati è fondamentale (Di sabato 13 agosto 2022) La tutela dei sindacati è fondamentale per la stragrande maggioranza dei giovani lavoratori (69%). Una cifra che sale al 71% tra le nuove professioni digitali e arriva al 75% tra gli under 25 e le donne. Quasi la metà dei giovani lavoratori (42%), infatti, denuncia di trovarsi ad affrontare criticità e problematiche nell’attuale contesto professionale (percentuale che sale al 55% proprio per i lavoratori digitali). È quanto emerge dal Rapporto realizzato dal Consiglio Nazionale del giovani (CNG) in collaborazione con Eures dal titolo: “Nuove professioni e nuove marginalità. Opportunità, lavori e diritti per i giovani del terzo millennio”. Lo studio parte da un’analisi delle grandi trasformazioni dei processi produttivi degli ultimi anni, in particolare l’automazione e ... Leggi su quifinanza (Di sabato 13 agosto 2022) Ladeiper la stragrande maggioranza deilavoratori (69%). Una cifra che sale al 71% tra le nuove professioni digitali e arriva al 75% tra gli under 25 e le donne. Quasi la metà deilavoratori (42%), infatti, denuncia di trovarsi ad affrontare criticità e problematiche nell’attuale contesto professionale (percentuale che sale al 55% proprio per i lavoratori digitali). È quanto emerge dal Rapporto realizzato dal Consiglio Nazionale del(CNG) in collaborazione con Eures dal titolo: “Nuove professioni e nuove marginalità. Opportunità, lavori e diritti per idel terzo millennio”. Lo studio parte da un’analisi delle grandi trasformazioni dei processi produttivi degli ultimi anni, in particolare l’automazione e ...

marattin : Non è nata una lista elettorale. È iniziato il cammino - che dal 25 settembre trarrà linfa vitale - per la costruzi… - ivanscalfarotto : Un paese o cresce tutto insieme o non cresce. Abbiamo bisogno di imprese più impegnate a creare e retribuire il lav… - Mov5Stelle : Servizi per il lavoro significa anche persone che lavorano nei centri per l'impiego. Abbiamo investito un miliardo… - Fabiomass65 : @IL_PATRIOTAITA @ADA79991318 Sono spesso a Roma per lavoro. Non ho mai visto un immigrato o un Rom rovistare nei ca… - bioccolo : RT @kattivo_paicap: @aleale2780 @bioccolo Lo #smartworking dovrebbe essere per tutti, ti metti d'accordo con il tuo datore di lavoro in bas… -