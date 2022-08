Lavoro | da oggi in vigore i nuovi congedi parentali Orlando | Passo importante

(Di sabato 13 agosto 2022) “Da13 agosto entrano definitivamente a regime i. Unverso una genitorialità equamente condivisa, un uso paritario del tempo e un miglior equilibrio tra tempi di vita familiare e lavorativi. Estendiamo i diritti di lavoratori e lavoratrici per garantire una migliore conciliazione dei tempi di vita e, per andare nella direzione di una più equa condivisione di responsabilità tra uomini e donne e promuovere la parità di genere in ambito lavorativo e familiare” Lo scrive su Fb il ministro delAndrea, ricordando le novità principali dei: è obbligatorio il congedo di paternità, della durata di 10 giorni lavorativi; aumenta da 10 a 11 mesi la durata ...

marattin : Ore 03.55. Dopo i giorni di lavoro in precedenza e 14 ora di fila oggi, è pronto il programma elettorale di… - matteosalvinimi : Non c’è futuro senza #credo. Credere è il motore di tutto. Della vita, del lavoro, dello sport, dello studio, perfi… - msgelmini : Ci siamo! Con l’intesa raggiunta tra @CarloCalenda e @matteorenzi nasce oggi il polo della serietà e del buongovern… - eizaghi : RT @peppeprovenzano: Dall’infinitamente piccolo dei #Quark all’infinitamente grande del Viaggio nel Cosmo, #PieroAngela ci ha insegnato a c… - Zer0_NGO : @BarbascuraX Un viaggio che deve continuare, anche grazie al lavoro che fate voi nuovi e grandissimi divulgatori di… -

RaiNews

In una vecchia intervista del 1988 a "" disse che ilè la cosa più importante. Lo pensa ancora "Famiglia esono entrambi importanti. Ma chi è disoccupato, vive una situazione ...... che in questi quaranta giorni diha puntato molto sulla motivazione: serve tenere alta la ... "Mi aspetto un torneo equilibrato" ha detto l'allenatore scudettato, chein attacco darà un'... Ancora un morto sul lavoro, un operaio perde la vita nel tentativo di spegnere un incendio si è spento all’età di 93 anni. A dare l’annuncio è stato il figlio Alberto, sui suoi profili social. Giornalista, ideatore di format tv di ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...