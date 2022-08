L’aria condizionata, 120 anni fa nasceva la tecnologia che ha cambiato la nostra vita (Di sabato 13 agosto 2022) L’aria condizionata compie 120 anni. Era infatti il lontanissimo 1902 quando per la prima volta un ingegnere americano portò alla luce questa incredibile tecnologia che oggi risulta basilare per superare le torride giornate estive. Aria condizionata nel 1902, 19/7/2022 – Computermagazine.itCome ricorda il Corriere della Sera, tutto ebbe inizio nella tipografia Sackett & Wilhelms Lithography and Printing Company di Pittsburgh, in Pensylvania. Agli inizi del 900 si era creata una fortissima cappa di umidità, di conseguenza la carta prodotta dall’azienda si deformava a contatto con l’inchiostro, risultando quindi inutilizzabile. La tipologia iniziò ad entrare in crisi e i vertici si rivolsero alla Buffalo Forge, esperta nella produzione di stufe e sistemi di ventilazione. E così che l’ingegner Willis ... Leggi su computermagazine (Di sabato 13 agosto 2022)compie 120. Era infatti il lontanissimo 1902 quando per la prima volta un ingegnere americano portò alla luce questa incredibileche oggi risulta basilare per superare le torride giornate estive. Arianel 1902, 19/7/2022 – Computermagazine.itCome ricorda il Corriere della Sera, tutto ebbe inizio nella tipografia Sackett & Wilhelms Lithography and Printing Company di Pittsburgh, in Pensylvania. Agli inizi del 900 si era creata una fortissima cappa di umidità, di conseguenza la carta prodotta dall’azienda si deformava a contatto con l’inchiostro, risultando quindi inutilizzabile. La tipologia iniziò ad entrare in crisi e i vertici si rivolsero alla Buffalo Forge, esperta nella produzione di stufe e sistemi di ventilazione. E così che l’ingegner Willis ...

capuanogio : #Sarri: “In Italia non si può giocare alle 18,30 a Ferragosto. E’ evidente che facciamo di tutto per non vendere il… - thetrueshade : Treno freccia rossa senza un filo di aria condizionata, un donna incinta si sente male per il troppo caldo e mentre… - disinformatico : Per quelli che pensano 'chissene dei cambiamenti climatici, mi basta alzare l'aria condizionata' o che i ricchi se… - AdrianItalia70 : RT @AlessandroCere7: #Francia Parigi Multe per aria condizionata accesa e porte aperta. ' L'aria condizionata è accesa? La sua porta è… - Mariani71Davide : @capuanogio A Lissone fa caldo e al Var non funziona l’aria condizionata…. È l’unica spiegazione per il resto non s… -

Quattro motivi per cui si rifiuta la scienza ... per questo motivo, una persona che si ritiene ambientalista ma che non vuole rinunciare all'aria condizionata tenderà a rifiutare l'idea che il cambiamento climatico è causato dall'uomo, perché ... 15 stranezze che hanno fatto mettere ai meccanici le mani nei capelli L'aria condizionata immagine: FlowSoSlow/Reddit Se hai la ventola dell' aria condizionata rotta che problema c'è Questo automobilista ha trovato la soluzione. 15. Evaporatore immagine: Adorable_... Focus ... per questo motivo, una persona che si ritiene ambientalista ma che non vuole rinunciare all'tenderà a rifiutare'idea che il cambiamento climatico è causato dall'uomo, perché ...immagine: FlowSoSlow/Reddit Se hai la ventola dell'rotta che problema c'è Questo automobilista ha trovato la soluzione. 15. Evaporatore immagine: Adorable_... Quando è nata l'aria condizionata