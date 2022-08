L’app che non può mancare sul tuo telefonino: ora disponibile anche per l’Italia (Di sabato 13 agosto 2022) Finalmente, grazie ad un provvedimento datato 12 luglio 2022, L’app in questione sarà di nuovo disponibile in Italia. Questo permetterà alle persone di avere le informazioni giuste per compiere un’azione quotidiana e importante. Vediamo di cosa si tratta. Confagricoltura e l’associazione Codici hanno fatto bloccare L’app in questione, muovendo alcune critiche in merito alle sue funzioni. L’autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm) ha deciso, però, di farla ripristinare in quanto, dopo opportuni controlli, ha ritenuto che non fosse lesiva di nessun diritto. Nuova app disponibile per Italia – (pixabay) – curiosauro.itL’app della controversia si chiama Yuka ed è nata per dare una valutazione nutrizionale e salutistica sui prodotti alimentari venduti al supermercato. La paura di chi la ... Leggi su curiosauro (Di sabato 13 agosto 2022) Finalmente, grazie ad un provvedimento datato 12 luglio 2022,in questione sarà di nuovoin Italia. Questo permetterà alle persone di avere le informazioni giuste per compiere un’azione quotidiana e importante. Vediamo di cosa si tratta. Confagricoltura e l’associazione Codici hanno fatto bloccarein questione, muovendo alcune critiche in merito alle sue funzioni. L’autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm) ha deciso, però, di farla ripristinare in quanto, dopo opportuni controlli, ha ritenuto che non fosse lesiva di nessun diritto. Nuova appper Italia – (pixabay) – curiosauro.itdella controversia si chiama Yuka ed è nata per dare una valutazione nutrizionale e salutistica sui prodotti alimentari venduti al supermercato. La paura di chi la ...

MontalbanoMario : Riattivo l'abbinamento, pago 39.99 euro per il Plus. Il movimento passa sulla carta. Riaccedo all'App, e mi addebit… - ninacs81 : RT @Lorenzo62752880: Il ministro della salute tedesco Lauterbach ha dichiarato di aver fatto la quarta dose, ma dalla sua app vaccinale ris… - gabrielepx : Ed è curioso che l'app ufficiale non permetta di creare o modificare composizioni a 5 colori per la gradient lights… - veneredirose : da quando ho fatto l’aggiornamento ho il telefono che va lentissimo per scaricarmi un’app ci mette tre secoli per n… - polem1ca : @xhervndale il bello è che l'ho fatta, ormai lo faccio sempre dopo che quella volta mi consigliasti l'app -

Le app di messaggistica più usate dagli italiani nel 2022 Un'applicazione che resiste sul mercato dal 2010 è Kik. Nel nostro paese è ancora usata da 1,1 milioni di utenti ( - 16%). Seguono l'app più attenta alla sicurezza, Signal, con poco più di 500.000 ... Come i cittadini ucraini stanno respingendo gli invasori russi Qualcuno ha installato sul telefono un'app che fa eco alle sirene antiaeree, poi però disattiva l'audio quando partono gli allarmi: una segnale che dopo tanto tempo la paura si confonde, diventa ... Elle Un'applicazioneresiste sul mercato dal 2010 è Kik. Nel nostro paese è ancora usata da 1,1 milioni di utenti ( - 16%). Seguonopiù attenta alla sicurezza, Signal, con poco più di 500.000 ...Qualcuno ha installato sul telefono un'fa eco alle sirene antiaeree, poi però disattiva'audio quando partono gli allarmi: una segnaledopo tanto tempo la paura si confonde, diventa ... NutrInform Battery: cos'è e come funziona la app per mangiare meglio