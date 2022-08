Ladispoli | ruba i gioielli in casa di un’anziana | valevano oltre 10mila euro

(Di sabato 13 agosto 2022)– La mattina del 10 Agosto, i Carabinieri della Stazione di, al termine di una meticolosa attività investigativa, hanno denunciato a piede libero una 57enne del posto, gravemente indiziata dei reati di furto in abitazione e ricettazione. L’attività è scaturita alcune settimane prima, quandoha denunciato ai Carabinieri che dalla sua abitazione erano improvvisamente e misteriosamente svaniti monili in oro, idi una vita, del valore stimato di. I carabinieri hanno iniziato le indagini eseguendo controlli a tappeto presso gli esercizi di “Compro Oro” dafino alla Capitale. La ricerca, durata alcuni giorni, ha permesso di rintracciare ipresso un esercizio ...

