L’acqua frizzante sparisce dai supermercati e il caro CO2 mette a rischio anche la birra industriale (Di sabato 13 agosto 2022) Continua l’estate arida di acqua frizzante nel nostro Paese. Mentre nei supermercati le bottiglie spariscono dagli scaffali, si salvano solamente le acque effervescenti naturali e quelle carbonate in impianti che producono la propria anidride carbonica. Secondo le stime riportate da la Repubblica, nella grande distribuzione l’ammanco è di mille miliardi di litri. «Stiamo affrontando un periodo critico e non sappiamo quando finirà» dichiara Samuele Pontisso, amministratore delegato del gruppo Goccia di Carnia. A farne le spese sono anche le bibite gassate. E presto potrebbero entrare in crisi anche il settore della birra, quello delle saldature e degli impianti medicali. La CO2 manca, ma perché? Come Open aveva già spiegato, il processo di produzione del gas che forma le bollicine è estremamente ... Leggi su open.online (Di sabato 13 agosto 2022) Continua l’estate arida di acquanel nostro Paese. Mentre neile bottiglie spariscono dagli scaffali, si salvano solamente le acque effervescenti naturali e quelle carbonate in impianti che producono la propria anidride carbonica. Secondo le stime riportate da la Repubblica, nella grande distribuzione l’ammanco è di mille miliardi di litri. «Stiamo affrontando un periodo critico e non sappiamo quando finirà» dichiara Samuele Pontisso, amministratore delegato del gruppo Goccia di Carnia. A farne le spese sonole bibite gassate. E presto potrebbero entrare in crisiil settore della, quello delle saldature e degli impianti medicali. La CO2 manca, ma perché? Come Open aveva già spiegato, il processo di produzione del gas che forma le bollicine è estremamente ...

