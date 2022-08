La vera storia del marito di Liliana Segre candidato con il Msi (Di sabato 13 agosto 2022) Ieri la senatrice a vita Liliana Segre ha chiesto a Giorgia Meloni di togliere la fiamma del Movimento Sociale Italiano dal simbolo di Fratelli d’Italia. «Nella mia vita ho sentito di tutto e di più, le parole pertanto non mi colpiscono più di un tanto. A Giorgia Meloni dico questo: inizi dal togliere la fiamma dal logo del suo partito. Partiamo dai fatti non dalle parole e dalle ipotesi», ha scritto su Pagine Ebraiche. Per tutta risposta, Ignazio La Russa le ha risposto prima sostenendo che la fiamma non è un simbolo del regime fascista. E poi aggiungendo che suo marito scomparso nel 2007, Alfredo Belli Paci, si sia candidato proprio con il partito degli eredi di Almirante. Una circostanza vera, ma che andrebbe raccontata per intero. Alfredo Belli Paci e la candidatura con Almirante «Con ... Leggi su open.online (Di sabato 13 agosto 2022) Ieri la senatrice a vitaha chiesto a Giorgia Meloni di togliere la fiamma del Movimento Sociale Italiano dal simbolo di Fratelli d’Italia. «Nella mia vita ho sentito di tutto e di più, le parole pertanto non mi colpiscono più di un tanto. A Giorgia Meloni dico questo: inizi dal togliere la fiamma dal logo del suo partito. Partiamo dai fatti non dalle parole e dalle ipotesi», ha scritto su Pagine Ebraiche. Per tutta risposta, Ignazio La Russa le ha risposto prima sostenendo che la fiamma non è un simbolo del regime fascista. E poi aggiungendo che suoscomparso nel 2007, Alfredo Belli Paci, si siaproprio con il partito degli eredi di Almirante. Una circostanza, ma che andrebbe raccontata per intero. Alfredo Belli Paci e la candidatura con Almirante «Con ...

