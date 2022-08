La storia di Francesca e Immacolata, accoltellate perché gay: «Morirete insieme, mi voglio fare 30 anni di carcere» (Di sabato 13 agosto 2022) Una relazione, quella della figlia con una donna, evidentemente mai accettata. Quindi l’agguato alla coppia, armato di coltello: «voglio fare 30 anni di carcere. Voi volete morire insieme? Allora è arrivato il momento». La serata da incubo vissuta il 6 agosto a Salerno, Immacolata e Francesca, rispettivamente 23 e 39 anni, non l’avevano vista arrivare. Le due ragazze, conosciutesi su TikTok, stavano insieme da circa un anno e sembrava che tutti i loro familiari avessero metabolizzato la loro relazione. Nulla faceva pensare a un’aggressione da parte del padre di Immacolata. «Di recente eravamo state a Napoli da loro per alcuni giorni e non era successo niente. Non avevo notato nessuna anomalia, nessun atteggiamento ... Leggi su open.online (Di sabato 13 agosto 2022) Una relazione, quella della figlia con una donna, evidentemente mai accettata. Quindi l’agguato alla coppia, armato di coltello: «30di. Voi volete morire? Allora è arrivato il momento». La serata da incubo vissuta il 6 agosto a Salerno,, rispettivamente 23 e 39, non l’avevano vista arrivare. Le due ragazze, conosciutesi su TikTok, stavanoda circa un anno e sembrava che tutti i loro familiari avessero metabolizzato la loro relazione. Nulla faceva pensare a un’aggressione da parte del padre di. «Di recente eravamo state a Napoli da loro per alcuni giorni e non era successo niente. Non avevo notato nessuna anomalia, nessun atteggiamento ...

