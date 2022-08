La serie “La regina degli scacchi” le ha cambiato la vita facendo dell’ex bambina bullizzata una regina hollywoodiana. Il che non le ha tolto il piacere di percorrere strade tortuose e calarsi nei panni di eroine forti. «Perché le donne non sono unidimensionali, hanno mille sfumature» (Di sabato 13 agosto 2022) Uno sguardo da cerbiatta, tanto bello da sembrare alieno, e lunghi capelli biondi degni della fata Melusina. Anya Taylor-Joy, 26 anni, non ha peraltro niente della bambola. «La principessa punk di Hollywood» ha recentemente titolato la stampa inglese. Questa straordinaria attrice, rivelazione di La regina degli scacchi, la serie Netflix che ha totalizzato 62 milioni di visioni in streaming, e ora ambasciatrice della moda e del make-up Dior, sembra appartenere a una nuova generazione di donne emancipate che stanno consapevolmente sovvertendo gli stereotipi della rappresentazione femminile. Anya Taylor-Joy: l’ascesa alla fama della ... Leggi su iodonna (Di sabato 13 agosto 2022) Uno sguardo da cerbiatta, tanto bello da sembrare alieno, e lunghi capelli biondi degni della fata Melusina. Anya Taylor-Joy, 26 anni, non ha peraltro niente della bambola. «La principessa punk di Hollywood» ha recentemente titolato la stampa inglese. Questa straordinaria attrice, rivelazione di La, laNetflix che ha totalizzato 62 milioni di visioni in streaming, e ora ambasciatrice della moda e del make-up Dior, sembra appartenere a una nuova generazione diemancipate che stanno consapevolmente sovvertendo gli stereotipi della rappresentazione femminile. Anya Taylor-Joy: l’ascesa alla fama della ...

