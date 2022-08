La sentenza finale di Moggi | Vi dico cosa farà la Juventus in questo campionato

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 13 agosto 2022) Bastano tre partite amichevoli estive non proprio brillanti perché in tanti possano subito elargire i loro consigli alle società per correggere i propri difetti. O per eleggerle tra le favorite in caso di prestazioni soddisfacenti, magari senza badare se abbiano giocato contro avversari di levatura inferiore o a corto di preparazione. Fino ad emettere anche il giudiziosul torneo, salvo poi cambiare parere a metà percorso con il classico: «Io l'avevo detto». Che non costa niente ai tanti ds improvvisati, mentre alle società sì. Siccome a noi non è mai piaciuto dispensare consigli agli operatori di mercato (peraltro disattesi), ci limiteremo ad osservare e descrivere i fatti per come avvengono. D'altra parte dovessimo dar retta alle sirene post-amichevoli, considerando il gioco messo in mostra e la quantità dei gol messi a segno e subiti, dovremmo ...