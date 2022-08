La Russia: 'Se gli Usa ci dichiarano sponsor del terrorismo ci sarà un punto di non ritorno nelle relazioni' (Di sabato 13 agosto 2022) Alexander Darchiev, direttore del dipartimento per il Nord America del ministero degli Esteri russo, afferma che se la proposta del Congresso degli Stati Uniti di dichiarare la Russia `Stato sponsor ... Leggi su globalist (Di sabato 13 agosto 2022) Alexander Darchiev, direttore del dipartimento per il Nord America del ministero degli Esteri russo, afferma che se la proposta del Congresso degli Stati Uniti di dichiarare la`Stato...

tvsvizzera : Mosca ha respinto la possibilità che sia la Svizzera a rappresentare gli interessi diplomatici ucraini in Russia. S… - rulajebreal : Assad & Putin utilizzarono armi chimiche contro i civili dando poi la colpa all’Isis. Ora la Russia controlla la ce… - GiovaQuez : Zakharova sulla decisione del parlamento della Lettonia di dichiarare la Russia come paese sponsor del terrorismo:… - nevrotica9 : RT @BluDiChina: Per la serie “Gli Stati Uniti minacciano”: l’Africa può comprare grano dalla #Russia ma non petrolio o altre materie prime,… - Ve10VeGhost : RT @Gianl1974: Fornire all'Ucraina missili balistici ATACMS, interrompere il rilascio di visti ai russi e interrompere tutti gli acquisti d… -