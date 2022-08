La risposta poliglotta di Enrico Letta a Giorgia Meloni | “Cerca di nascondere la verità” | VIDEO

Leggi su nextquotidiano

(Di sabato 13 agosto 2022) “Anche io ho fatto unin tre lingue, registrato ieri, che parte adesso sui social, che dice l’Europa che noi vogliamo, che per noi non è il cambio di marcia, non è rinnegare il nostro passato ma la continuità con la nostra storia e i nostri valori”, queste le parole destinate alla stampa internazionale dal segretario del Pd, che ha replicato al filmato di qualche giorno fa diin tre lingue, in cui, tra le altre cose, la leader di FdI aveva espresso parole di condanna al fascismo. Lavolutamente “” del segretario dem (che ha parlato in francese, in inglese e in spagnolo) è arrivata col fine di smontare pezzo per pezzo il programma di centrodestra e di dimostrare quanto le tesi esposte dalla leader di FdI in quel ...