La nuova promessa di Berlusconi: «I lavori edilizi partiranno subito e i controlli si faranno dopo» – Il video

«Una pillola al giorno del nostro programma dovrebbe levare di torno i signori della sinistra. Speriamo». Si apre così l'ultimo videomessaggio sull'account Twitter del leader di Forza Italia Silvio Berlusconi. «Oggi parliamo della burocrazia che ci soffoca. Per costruire una casa, o per ristrutturarla, per aprire un'attività un negozio, un ristorante, oggi è richiesta un'infinità di pratiche, di permessi, di autorizzazioni che durano una infinità di tempo. Con noi, invece, basterà rispettare le leggi e una comunicazione per lettera raccomandata al Comune di pertinenza», promette il quattro volte presidente del consiglio. Secondo il Cavaliere, con le riforme promosse da Forza Italia, che non vengono però spiegate nel dettaglio, «i lavori potranno partire subito e i controlli si faranno dopo».

