La nuova Juventus senza Zakaria? Ecco chi può arrivare al suo posto

Leggi su juvedipendenza

(Di sabato 13 agosto 2022) La Juve sta cercando sempre di più di rafforzare la squadra per la prossima stagione, per questo motivo Denispuò partire. Nella prossima stagione ladovrà sicuramente provare a rientrare nella lotta per lo Scudetto, per questo motivo sarà fondamentale non riuscire a vendere i propri pezzi migliori, con Denische sicuramente è uno di questi, ma purtroppo sembra essere pronto un suo possibile rientro in Bundesliga. LaPresseDopo due stagioni estremamente deludenti che hanno portato lasolamente a chiudere al quartodiventa assolutamente fondamentale per i bianconeri riuscire a tornare in vetta o quantomeno a lottare per il titolo massimo. Non sarà assolutamente facile riuscire però a gestire nel miglior modo possibile l’intero calciomercato, per questo motivo ...