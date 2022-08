La nuova casa di Emma Marrone: dettagli extra lusso (Di sabato 13 agosto 2022) Emma Marrone è sicuramente tra le artiste del panorama musicale italiano più seguite e richieste. La giovane è uscita qualche anno fa ormai dalla scuola di Amici e da lì la sua carriera ha spiccato il volo. Adesso è una donna e ha deciso di cambiare casa. Proprio qualche giorno fa ha aperto le porte … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di sabato 13 agosto 2022)è sicuramente tra le artiste del panorama musicale italiano più seguite e richieste. La giovane è uscita qualche anno fa ormai dalla scuola di Amici e da lì la sua carriera ha spiccato il volo. Adesso è una donna e ha deciso di cambiare. Proprio qualche giorno fa ha aperto le porte … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

