La lezione di Piero Angela sull’omosessualità: «Non è contro natura. Queste coppie fanno lo stesso percorso delle altre» – Il video (Di sabato 13 agosto 2022) A 92 anni, mentre in Italia infervorava il dibattito per l’approvazione del disegno di legge Zan, Piero Angela, ospite in collegamento al programma di Rai 3, Che tempo che fa, aveva dato anche una lezione sull’omosessualità e sulla “naturalezza” dei rapporti tra persone dello stesso sesso. L’aveva fatto per presentare Superquark+, un programma in dieci puntate andato in onda su RaiPlay a partire dallo scorso 21 ottobre, dedicato all’amore dal punto di vista della scienza. O, come ebbe a dire lo stesso Angela, «a tutte le coppie». «Faccio nella prima puntata una premessa e dico che parleremo prevalentemente della coppia uomo-donna – spiegava il conduttore – ma sappiamo che oggi, finalmente, le coppie omosessuali hanno ... Leggi su open.online (Di sabato 13 agosto 2022) A 92 anni, mentre in Italia infervorava il dibattito per l’approvazione del disegno di legge Zan,, ospite in collegamento al programma di Rai 3, Che tempo che fa, aveva dato anche unae sulla “lezza” dei rapporti tra persone dellosesso. L’aveva fatto per presentare Superquark+, un programma in dieci puntate andato in onda su RaiPlay a partire dallo scorso 21 ottobre, dedicato all’amore dal punto di vista della scienza. O, come ebbe a dire lo, «a tutte le». «Faccio nella prima puntata una premessa e dico che parleremo prevalentemente della coppia uomo-donna – spiegava il conduttore – ma sappiamo che oggi, finalmente, leomosessuali hanno ...

