La lezione di Piero Angela sull' omosessualità | ' È un percorso fatto d' amore'

(Di sabato 13 agosto 2022) L'intervento di, ospite del programma di Fabio Fazio della trasmissione Che tempo che fa su Rai 3è una grande prova di linguaggio progressista. 92 anni e non sentirli. ...

NichiVendola : @albertoangela Piero Angela, un grande maestro di libertà e di bellezza, esploratore instancabile di tutti gli univ… - BlasiCapitano : Maestro è colui che insegna. E Piero Angela non ci ha insegnato nozioni, ci ha insegnato la lezione massima: a esse… - rosminow : L'ultimo saluto di #PieroAngela ai telespettatori Rai : una lezione di vita - VeraStrangis : RT @orizzontescuola: Quando Piero Angela disse: “La scuola deve cambiare, gli insegnanti devono andare oltre la lezione frontale” https://t… - rosarioT1970 : RT @davideb1968: “Carissimi tutti,penso di aver fatto la mia parte. Cercate anche voi di fare la vostra,per questo nostro difficile paese.”… -

L'intervento diAngela arriva nella stessa puntata in cui anche il segretario del Pd Enrico Letta, ospite da Fabio Fazio, è tornato sul tema dell'omotransfobia spiegando che "abbiamo il dovere ...È stato difficile, perché siamo ancora carenti, ma senza quel gran signore diAngela senza ... al pianoforte che tanto amava, un'eredità, unae l'impegno a continuarla. 'Ero un giovane ...Prima di essere uno dei volti più amati dagli spettatori italiani, Piero Angela era un musicista jazz che ha conservato questo amore per tutta la vita ...L’intervento di Piero Angela, ospite del programma di Fabio Fazio della trasmissione Che tempo che fa su Rai 3 sull’omosessualità è una grande prova di linguaggio progressista. 92 anni e non sentirli.