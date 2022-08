La Lazio vince la Supercoppa Italiana battendo la Juve – 13 agosto 2017 – VIDEO (Di sabato 13 agosto 2022) Il 13 agosto 2017 la Lazio vince la Supercoppa Italiana, battendo la favorita Juventus: storico il gol di Murgia al 93? Giorno storico quello del 13 agosto in casa Lazio. Nel 2017 la squadra biancoceleste vinse la Supercoppa Italiana battendo la Juventus, favorita per la vittoria del trofeo. Ad andare in vantaggio fu la squadra di Inzaghi con Immobile al 32? su rigore e successivamente, sempre con il bomber napoletano, al 54?. La reazione bianconera arrivò solo sul finale di gara, con un doppio Dybala all’85’ e al 91? su rigore. Proprio quando i supplementari sembravano ad un passo, Murgia segnò la storica rete al 93?, ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 13 agosto 2022) Il 13lalala favoritantus: storico il gol di Murgia al 93? Giorno storico quello del 13in casa. Nella squadra biancoceleste vinse lalantus, favorita per la vittoria del trofeo. Ad andare in vantaggio fu la squadra di Inzaghi con Immobile al 32? su rigore e successivamente, sempre con il bomber napoletano, al 54?. La reazione bianconera arrivò solo sul finale di gara, con un doppio Dybala all’85’ e al 91? su rigore. Proprio quando i supplementari sembravano ad un passo, Murgia segnò la storica rete al 93?, ...

