La carovana degli spiriti liberi pronta ad avvolgere il Dum Dum Republic

Leggi su anteprima24

(Di sabato 13 agosto 2022) Tempo di lettura: 5 minutiPaestum (Sa) – Il caravan of love, lasta per travolgere il Dum Dumper l’evento più allegro dell’estate, il grande happening di Ferragosto. Quattro giorni di festa no-stop per poeti e sognatori, marinai e sirene, per ballare a piedi scalzi in spiaggia e con i fiori tra i capelli, immersi nel vortice della musica dei popoli di tutto il mondo. Musica senza confini, musica senza barriere, musica che è conoscenza e incontro con l’altro. Un lungo week end da vivere tutti insieme, alla riscoperta dell’allegria, per respirare lo stupore del Beach Circus, tra saltimbanchi, giocolieri e sputafuoco. Semplicementedi essere se stessi, contro qualsiasi forma di cliché o di stereotipo, alla ricerca dei suoni del Mediterraneo ...