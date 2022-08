La cantante aveva letteralmente paura di mostrarsi in costume: cosa faceva (Di sabato 13 agosto 2022) In un post su Instagram la cantante ha confessato tempo fa le proprie difficoltà a mostrarsi in costume e a cosa l’ha portata quel disagio. Può una giornata su una spiaggia di Miami trasformarsi in un incubo? Sembra proprio di sì, a giudicare dal post pubblicato tempo fa sui social dalla famosissima cantante. Lei, nonostante L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di sabato 13 agosto 2022) In un post su Instagram laha confessato tempo fa le proprie difficoltà aine al’ha portata quel disagio. Può una giornata su una spiaggia di Miami trasformarsi in un incubo? Sembra proprio di sì, a giudicare dal post pubblicato tempo fa sui social dalla famosissima. Lei, nonostante L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

piff_koutarou : @Inkhearth_ @meme_rae22 già, e tra l’altro doveva essere a maggio ma è stato spostato perché il cantante aveva la laringite :/ - headandthoughts : Comunque devo ringraziare TikTok che alle 4 di pomeriggio mentre ero sul treno mi ha suggerito nei per te il video… - goodvyearz : @i93Cherry La mia prof di francese delle medie, non so chi le abbia detto di questo nome, un giorno ci diede un com… - literally_soia : Serata culturale 'piddinica': tanti mascherati ffp2 ma questo è niente un tizio che ha costretto le ragazze che st… - sportli26181512 : #Noemi fa retromarcia: 'Spogliarello per la Roma? Sono piatta': La cantante, al settimo cielo per l'arrivo di… -