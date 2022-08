Kiss Kiss Napoli: “Keylor Navas, Ndombele e Raspadori saranno calciatori del Napoli” (Di sabato 13 agosto 2022) Il Napoli sta lavorando su tre colpi per chiudere la campagna acquisti: Keylor Navas, Ndombele e Raspadori. Keylor Navas, Ndombele e Raspadori sono i tre colpi che il Napoli cerca di portare a termine prima della chiusa del calciomercato, lo ha rivelato la redazione di Kiss Kiss Napoli.Ecco quanto affermato dalla radio ufficiale del club partenopeo: “Il club di Aurelio De Laurentiis, non si fermerà all’acquisto di Giovanni Simeone. Oltre al Cholito, nei prossimi giorni, arriverà anche Giacomo Raspadori. Il talentuoso attaccante del Sassuolo andrà a riempire la casella ... Leggi su napolipiu (Di sabato 13 agosto 2022) Ilsta lavorando su tre colpi per chiudere la campagna acquisti:sono i tre colpi che ilcerca di portare a termine prima della chiusa del calciomercato, lo ha rivelato la redazione di.Ecco quanto affermato dalla radio ufficiale del club partenopeo: “Il club di Aurelio De Laurentiis, non si fermerà all’acquisto di Giovanni Simeone. Oltre al Cholito, nei prossimi giorni, arriverà anche Giacomo. Il talentuoso attaccante del Sassuolo andrà a riempire la casella ...

