Juventus-Sassuolo | le opzioni tattiche di Allegri con Kostic | VIDEO

(Di sabato 13 agosto 2022) Filip, nuovo acquisto della, dovrebbe scendere in campo lunedì sera all'Allianz Stadium contro il. Può giocare in tre ruoli: esterno offensivo nel 4-3-3, a tutta fascia nel 3-5-1-1, a centrocampo nel 4-4-2. Il

GiovaAlbanese : Con il recupero di #McKennie (convocazione probabile col Sassuolo) la #Juventus potrebbe cedere in prestito… - Gazzetta_it : Juve, Kostic opzione a gara in corso col Sassuolo. Di Maria subito titolare - forumJuventus : #JuveSassuolo, lunedì ore 20,45. Le probabili formazioni di TS: 'Allegri prova il 4-3-3 e McKennie insidia Fagioli… - infoitsport : Le probabili formazioni di Juventus-Sassuolo: Cuadrado e Alex Sandro esterni nel 3-5-2 - infoitsport : Le probabili formazioni di Juventus-Sassuolo: Raspadori ancora titolare, Pinamonti fuori -

...a caccia di un centrocampista di spessore è sicuramente lache viste le complicazioni nell'arrivare a Paredes del Paris Saint Germain e le richieste da oltre 30 milioni di euro del......la prima stagionale contro la Reggiana grazie al solito Matteo Brunori arrivato dallacon ... già titolare in Coppa Italia contro il Cagliari; difesa con Dell'Orco, ex, Vulikic e ...La Juventus, tramite Twitter, ha voluto ricordare la tripletta realizzata da Carlos Tevez contro il Sassuolo: "La tripletta dell'Apache #JuveSassuolo ", ha scritto il ...Giacomo Raspadori non è ancora approdato al Napoli nonostante il forte pressing di Aurelio De Laurentiis. Che ha deciso di non alzare la posta. Almeno per ora.