Juventus | novità sul futuro di Milinkovic-Savic | ecco cosa sta succedendo

Leggi su juvedipendenza

(Di sabato 13 agosto 2022) Lasembra aver accelerato sul mercato; tra gli obiettivi troviamo sempresul quale ci sono delle. La sconfitta, in amichevole, contro l’Atletico Madrid sembra aver accelerato il discorso mercato per quanto riguarda la; dopo l’ufficialità di Kostic (con cui Allegri potrebbe pensare anche di passare a tre in difesa), mancano ancora dei tasselli per completare la rosa a disposizione del tecnico e permettergli di avere una squadra in grado di lottare su tutte e tre i fronti. La ciliegina sulla torta del mercato bianconero sarebbe, senza dubbio,; sul centrocampista sembrano esserci. LaPresseSappiamo benissimo quantopiaccia alla ...