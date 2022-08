Judo, Mondiali Junior 2022: Bright Maddaloni è settimo nei -81 kg, niente medaglie per l’Italia nel day-3 (Di sabato 13 agosto 2022) Dopo aver collezionato la bellezza di quattro podi (tutti al femminile) nelle prime due giornate di gara, si chiude senza medaglie purtroppo per l’Italia il day-3 dei Campionati Mondiali Junior di Judo 2022 in corso di svolgimento a Guayaquil (in Ecuador). Quest’oggi erano impegnati tre Judoka azzurri nelle categorie maschili, mentre non erano presenti atlete italiane nella -70 kg. Il miglior risultato odierno è stato ottenuto da Bright Maddaloni, testa di serie n.1 del seeding nei -81 kg, costretto ad accontentarsi di un discreto settimo posto dopo aver perso la finale per il bronzo nell’ultima edizione della rassegna iridata Under 21 andata in scena l’anno scorso ad Olbia. Il diciannovenne napoletano era stato ... Leggi su oasport (Di sabato 13 agosto 2022) Dopo aver collezionato la bellezza di quattro podi (tutti al femminile) nelle prime due giornate di gara, si chiude senzapurtroppo peril day-3 dei Campionatidiin corso di svolgimento a Guayaquil (in Ecuador). Quest’oggi erano impegnati treka azzurri nelle categorie maschili, mentre non erano presenti atlete italiane nella -70 kg. Il miglior risultato odierno è stato ottenuto da, testa di serie n.1 del seeding nei -81 kg, costretto ad accontentarsi di un discretoposto dopo aver perso la finale per il bronzo nell’ultima edizione della rassegna iridata Under 21 andata in scena l’anno scorso ad Olbia. Il diciannovenne napoletano era stato ...

